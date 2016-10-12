Михалкевич покинул пост генерального менеджера «Северстали»
Должность
генерального менеджера ХК «Северсталь» покинул Евгений Михалкевич. Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается,
что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. «Руководство хоккейного клуба благодарит Евгения Леонидовича
за его работу и вклад в развитие череповецкого хоккея», - говорится в
заявлении клуба.
«Северсталь»
занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда
набрала 24 очка в 19 матчах.
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