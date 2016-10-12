Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки0 : 2Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михалкевич покинул пост генерального менеджера «Северстали»

Максим Кравченко
Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Должность генерального менеджера ХК «Северсталь» покинул Евгений Михалкевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. «Руководство хоккейного клуба благодарит Евгения Леонидовича за его работу и вклад в развитие череповецкого хоккея», - говорится в заявлении клуба.

«Северсталь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 24 очка в 19 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Если бы Квартальнов так наехал на Ничушкина в НХЛ, шумела бы вся АмерикаЕсли бы Квартальнов так наехал на Ничушкина в НХЛ, шумела бы вся АмерикаВ твиттере написали, что Валерий Ничушкин доигрался до других «Старз» - «Звезды», фарм-клуба ЦСКА. И я даже вздрогнул.Даниил Марков: Очень не люблю трусость, в матче с «Авангардом» ее не виделТренер «Спартака» Даниил Марков рассказал о приглашении в тренерский штаб красно-белых и оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3).Китаров покидает «Нефтехимик», минское «Динамо» выкупило Стася у нижнекамцевВ составе нижнекамского «Нефтехимика» произошли изменения. Команду покинули нападающие Александр Китаров и Андрей Стась.Виктор Тихонов: Постоянно драться не стремлюсь, но если понадобится - заступлюсь за партнераФорвард СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».Вячеслав Войнов: Как настроиться на рижское «Динамо»? Я только утром узнал, с кем мы играемЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».Харийс Витолиньш: Видно, что Херсли – хоккеист хорошего качестваТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».СКА – «Динамо Р». Патрик Херсли не примет участия в матчеВ очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на своем льду примет рижское «Динамо».Херсли тренировался с четвертым звеном СКА, Широков пропустил тренировкуСКА продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата против рижского «Динамо».Александр Гулявцев: «Динамо» старалось нас дожать, но мы сыграли надежноГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).Нормундс Сейейс: В конце допустили безобразные и безответственные ошибкиГлавный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).Сергей Гимаев: ЦСКА без Радулова потерял изюминкуЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».«Валера играет очень слабо. Ждем от него совершенно другого»«Валера играет очень слабо. Ждем от него совершенно другого»Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов раскритиковал своего новичка Валерия Ничушкина.Квартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнесКвартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнесПочему главные тренеры армейских клубов дают шансы вратарям-легионерам, имея под руками отличных российских вратарей.Юкка Ялонен: После Питера мы сыграли хорошоГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) дал оценку игре своей команды и рассказал о чудесном преображении форварда Брайана О’Нилла.Дмитрий Квартальнов: Ничушкин играет не просто слабо, а очень слабоПосле поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причины кризиса своей команды и оценил игру Валерия Ничушкина.КХЛ. ЦСКА уступил «Йокериту», «Спартак» проиграл «Авангарду» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.ХК «Сочи» дома обыграл «Кузню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».Дубль Калинина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Авангардом»Хоккеисты московского «Спартака» уступили «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Ялонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражениеЯлонен захватил Москву. ЦСКА потерпел домашнее поражениеПосле разгрома в Питере команда «Йокерит» нанес поражение ЦСКА. Армейцы впервые уступили дома в основное время.

Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение