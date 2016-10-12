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Тренер Сергея Ковалева: Только сейчас я понимаю, насколько умный боец Уорд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон рассказал о ходе подготовки спортсмена к бою с американцем Андре Уордом.

- Все проходит очень хорошо и согласно расписанию. Сейчас мы много работаем над функциональной подготовкой и стратегией, просматривая поединки Уорда, просчитывая его и отмечая его сильные стороны. Он очень умный боец, и я даже не представлял себе насколько, пока не начал его изучать. Очень хороший боксер, - заявил Джексон.

Бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, принадлежащие российскому бойцу.  

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