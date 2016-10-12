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Hellraisers и Space Soldiers получили приглашения на Minor-турнир по CS:GO

Дмитрий Галкин
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Компания PGL объявила, что команды Hellraisers и Space Soldiers получили приглашения на европейский Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

На турнире примут участие 8 команд из Европы. Два прямых инвайта на турнир уже получили коллективы Heroic и fnatic. Остальные шесть мест на турнире будут разыграны после открытых квалификаций, которые пройдут с 18 по 21 октября.

LAN-финал турнира пройдет с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов. Приз за первое место составит 30 000 долларов, за второе 15 000 и за третье 5000 долларов. Также два сильнейших коллектива получат путевки на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major.

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