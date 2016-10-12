Журналист «МК»: По инциденту с дочерью Емельяненко возбуждено уголовное дело по статье «побои»

Полиция возбудила уголовное дело по поводу нападения на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Об этом заявила журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

«Последняя информация про дочь Чемпиона. Уголовное дело возбуждено по статье «побои». Она сама все-таки не 2007, а 2000 года рождения (ошибка вкралась на стадии звонка в полицию). В том месте, где на нее напали, камер рабочих видеонаблюдения нет, были только муляжи. И она, кстати, все еще в больнице», - написала Меркачева на своей странице в Facebook.



Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.

Позднее на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась информация, что в окружении Федора Емельяненко опровергли новость об избиении дочери спортсмена.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.