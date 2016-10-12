Мусса Думбия, перенесший приступ эпилепсии, вернулся в расположение «Ростова»

Форвард «Ростова» Мусса Думбия проходит медицинское обследование в расположении клуба.

Во время матча Кот-д’Ивуар – Мали Думбия столкнулся с Ламином Коне и, упав не газон, пережил приступ эпилепсии. Первую медицинскую помощь игроку оказал защитник ивуарийцев Серж Орье. В итоге Думбия покинул поле на носилках.

- Мусса Думбия прилетел в Ростов-на-Дону. В сегодняшней тренировке он участия не принимал, ему предстоит пройти медицинское обследование, – рассказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.

Малиец защищает цвета российского клуба с 2014 года.

