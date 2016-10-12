В Лос-Анджелесе застрелена детектив, расследовавшая обвинение Деррика Роуза в изнасиловании
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о смерти от огнестрельного
ранения 44-летней Надин Эрнандес. Она была одним из детективов, расследующих обвинение
в изнасиловании в адрес разыгрывающего «Нью-Йорка» Деррика Роуза.
Как сообщает chicago.suntimes.com, в полицию поступило
сообщение о попытке самоубийства. Позднее стало известно, что Эрнандес с
огнестрельным ранением была доставлена в больницу, где и скончалась. Полиция на
данный момент рассматривает как версию самоубийства, так и умышленного убийства.
Отметим, что суд над Роузом и двумя его друзьями проходит
именно в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что спортсмен из-за
разбирательства, скорее всего, пропустит старт сезона из-за судебного
разбирательства.
Деррик Роуз обвиняется в групповом
изнасиловании. Ранее адвокаты потерпевшей установили размер компенсации, которая
составляет 21,5 млн долларов.
По
словам жертвы, в августе 2013-го Роуз и двое его друзей в доме баскетболиста
подмешали ей наркотическое вещество в напиток. Они хотели совершить групповое
изнасилование, но ей удалось покинуть дом. Однако спустя несколько часов эта
компания ворвалась в дом девушки, после чего они изнасиловали ее, пока она была
без сознания. Сам баскетболист эти обвинения опроверг.
Напомним,
что 28-летний Деррик Роуз был признан лучшим игроком регулярного чемпионата НБА
в 2011 году. Тогда же он подписал пятилетний контракт с клубом на сумму 94,3
млн долларов. В текущее межсезонье он перешел из «Чикаго» в «Нью-Йорк».