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В Лос-Анджелесе застрелена детектив, расследовавшая обвинение Деррика Роуза в изнасиловании

Максим Кравченко
Источник:  Chikago Sun-TimesКомментарии

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о смерти от огнестрельного ранения 44-летней Надин Эрнандес. Она была одним из детективов, расследующих обвинение в изнасиловании в адрес разыгрывающего «Нью-Йорка» Деррика Роуза.

Как сообщает chicago.suntimes.com, в полицию поступило сообщение о попытке самоубийства. Позднее стало известно, что Эрнандес с огнестрельным ранением была доставлена в больницу, где и скончалась. Полиция на данный момент рассматривает как версию самоубийства, так и умышленного убийства.

Отметим, что суд над Роузом и двумя его друзьями проходит именно в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что спортсмен из-за разбирательства, скорее всего, пропустит старт сезона из-за судебного разбирательства.

Деррик Роуз обвиняется в групповом изнасиловании. Ранее адвокаты потерпевшей установили размер компенсации, которая составляет 21,5 млн долларов.

По словам жертвы, в августе 2013-го Роуз и двое его друзей в доме баскетболиста подмешали ей наркотическое вещество в напиток. Они хотели совершить групповое изнасилование, но ей удалось покинуть дом. Однако спустя несколько часов эта компания ворвалась в дом девушки, после чего они изнасиловали ее, пока она была без сознания. Сам баскетболист эти обвинения опроверг.

Напомним, что 28-летний Деррик Роуз был признан лучшим игроком регулярного чемпионата НБА в 2011 году. Тогда же он подписал пятилетний контракт с клубом на сумму 94,3 млн долларов. В текущее межсезонье он перешел из «Чикаго» в «Нью-Йорк».

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