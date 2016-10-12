«Динамо» и «Химки» сыграли вничью
Перенесенный матч 13-го тура первенства ФНЛ «Химки» - «Динамо» завершился нулевой ничьей.
Динамовцы не смогли одержать шестую победу подряд. Тем не менее, подопечные Юрия Калитвинцева продолжают уверенно лидировать: после 16 сыгранных матчей в активе бело-голубых - 39 очков.
15 октября «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Химки» в тот же день примут «Спартак-Нальчик».
Напомним, московское «Динамо» покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2015/16.
Матч
Состав
Химки: Исупов, Шумских, Ярковой (Фадеев, 57), Чернышов И., Гащенков, Лапин, Губерац, Заика, Казаев, Галешич (Петрусев, 57, Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71)
Динамо: Нарубин, Темников, Хольмен, Уилкшир, Белоруков (Рыков, 65), Бюттнер, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Зотов, Погребняк (Луценко, 57), Панченко
Предупреждения:
Лапин, 20; Галешич, 48; Ярковой, 50; Шумских, 82 - нет
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
12 октября 18:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция