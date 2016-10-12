«Динамо» и «Химки» сыграли вничью

Перенесенный матч 13-го тура первенства ФНЛ «Химки» - «Динамо» завершился нулевой ничьей.

Динамовцы не смогли одержать шестую победу подряд. Тем не менее, подопечные Юрия Калитвинцева продолжают уверенно лидировать: после 16 сыгранных матчей в активе бело-голубых - 39 очков.

15 октября «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Химки» в тот же день примут «Спартак-Нальчик».

Напомним, московское «Динамо» покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2015/16.

