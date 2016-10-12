Тренер Александр Мичков: Емельяненко точно не будет драться 31 декабря

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко не планирует проводить бои в ближайшее время.

- Тренировки Федора в Старом Осколе проходят в рамках поддержания формы, боя ведь пока нет и в ближайшее время не намечается. Готовится по индивидуальной программе, бегает кроссы, качается в зале.

Не верьте, все кому не лень пишут свои фантазии. Пока тишина, 31 декабря он точно не будет драться, - цитирует тренера спортсмена Александра Мичкова агентство «Р-Спорт».

Напомним, последний бой Федор Емельяненко провел в июне текущего года в Санкт-Петербурге против бразильца Фабио Мальдонадо. Он одержал победу решением судей, которое многие журналисты и аналитики сочли спорным.

