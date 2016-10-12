Рамазан Эмеев: Мне очень важна победа над Токовым и я сделаю все, чтобы ее одержать

Действующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе, один из лучших бойцов нашей страны, Рамазан Эмеев дал комментарии о предстоящем бое против экс-чемпиона ACB Анатолия Токова на турнире M-1 Challenge 73, который пройдет 9 декабря в Республике Ингушетия.

- Всегда хотел выступить в одном из турниров которые проводятся в Ингушетии, благодарю организаторов за предоставленную возможность турнир. Про Анатолия Токова могу сказать, что за его плечами опыт, он универсальный боец и всегда дерется до конца. Очень достойный соперник, а значит будет хороший бой. Хотя если по правде сказать, то за последние годы у меня легких соперников то и не было, все были хороши. Мы с тренерами готовы к любому вызову и со всеми трудностями справляемся очень хорошо. Самое главное, что сейчас есть время на серьезный тренировочный лагерь. Буду готовиться в Махачкале – там есть все необходимое. Потренируюсь в лучших залах: Армор, Dagfighter, Горец и т. д. Подтяну и ударку и борьбу и греплинг, а также физическую подготовку и функционалку. Мне очень важна это победа и я сделаю все, чтобы достойно выиграть, - сказал Эмеев.