Жена Федора Емельяненко написала заявление в полицию о нападении на ее дочь

В полицию поступило заявление о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Его подала супруга спортсмена.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», заявление в дежурную часть отдела полиции жена Федора Емельяненко написала еще 9 октября. В этот день органы МВД поступила и телефонограмма от врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Напомним, ранее на сайте «Рен ТВ» появилась новость, что окружение Емельяненко опровергает новость об избиении дочери. Теперь сообщается, что в окружении спортсмена отказываются от комментариев.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.