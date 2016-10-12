Жена Федора Емельяненко написала заявление в полицию о нападении на ее дочь
В полицию поступило заявление о нападении на дочь российского
бойца ММА Федора Емельяненко. Его подала супруга спортсмена.
Как сообщает телеканал «Рен ТВ», заявление
в дежурную часть отдела полиции жена Федора Емельяненко написала еще 9 октября.
В этот день органы МВД поступила и телефонограмма от врачей НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии. Напомним, ранее на сайте «Рен ТВ»
появилась новость, что окружение Емельяненко опровергает новость об избиении
дочери. Теперь сообщается, что в окружении спортсмена отказываются от
комментариев.
Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском
институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую
зовут Мария Емельяненко. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос,
является ли она дочерью Федора Емельяненко.
До этого «Московский комсомолец» сообщил о том,
что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.
Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном
боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана
Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны
чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной
общественности, напротив, высказалась в его защиту.