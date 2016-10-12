ФИФА расширила санкции против Романа Еременко

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисциплинарные санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

- В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем, чтобы они имели действие на международном уровне.

Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней.

Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований, — цитирует представителя пресс-службы ФИФА агентство ТАСС.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.