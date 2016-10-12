«Звезда-2005» уступила «Манчестер Сити» и вылетела из женской Лиги чемпионов
Ответный матч 1/16 финала женской Лиги чемпионов между
пермским клубом «Звезда-2005» и английским «Манчестер Сити» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Сити».
В составе английской команды отличились Дженифер Битти,
которая сделал дубль, Люсия Бронз и Изабел Кристиансен. В первом матче «горожане»
дома победили со счетом 2:0. Таким образом, в следующую стадию пробился
английский клуб.
Лига чемпионов. Женщины
1/16 финала
Ответный матч
«Звезда-2005» (Пермь, Россия) – «Манчестер Сити» (Англия) –
0:4
Голы: Битти, 23, 52, Бронз, 32, Кристиансен 74.
Первый матч – 0:2
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