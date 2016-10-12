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«Звезда-2005» уступила «Манчестер Сити» и вылетела из женской Лиги чемпионов

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Ответный матч 1/16 финала женской Лиги чемпионов между пермским клубом «Звезда-2005» и английским «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Сити».

В составе английской команды отличились Дженифер Битти, которая сделал дубль, Люсия Бронз и Изабел Кристиансен. В первом матче «горожане» дома победили со счетом 2:0. Таким образом, в следующую стадию пробился английский клуб.

Лига чемпионов. Женщины

1/16 финала

Ответный матч

«Звезда-2005» (Пермь, Россия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:4

Голы: Битти, 23, 52, Бронз, 32, Кристиансен 74.

Первый матч – 0:2

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