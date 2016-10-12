Кросби пропустит стартовый матч нового сезона против «Вашингтона»
Капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби пропустит первый матч
своей команды в нынешнем сезоне. В стартовом для себя матче регулярного
чемпионата НХЛ «Пингвины» сыграют с «Вашингтоном».
Как сообщает официальный сайт лиги, хоккеист продолжает
восстанавливаться после сотрясения мозга. Этот диагноз был поставлен ему два
дня назад. Сегодня он провел тренировку с первой командой, но тренерский штаб
решил, что ему нужно еще время на восстановление.
Матч «Питтсбург» - «Вашингтон» состоится 14 октября. Начало в
02:00 по Москве. В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Сидни Кросби набрал 85 (36+49) очков в 80 матчах.
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