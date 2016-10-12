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Кросби пропустит стартовый матч нового сезона против «Вашингтона»

Максим Кравченко
Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби пропустит первый матч своей команды в нынешнем сезоне. В стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвины» сыграют с «Вашингтоном».

Как сообщает официальный сайт лиги, хоккеист продолжает восстанавливаться после сотрясения мозга. Этот диагноз был поставлен ему два дня назад. Сегодня он провел тренировку с первой командой, но тренерский штаб решил, что ему нужно еще время на восстановление.

Матч «Питтсбург» - «Вашингтон» состоится 14 октября. Начало в 02:00 по Москве. В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Сидни Кросби набрал 85 (36+49) очков в 80 матчах.

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