Прайс не поможет «Монреалю» в матче с «Баффало» из-за простуды
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс не сможет сыграть в стартовом матче
своей команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Баффало». Он простудился и
пропустил уже три дня тренировок.
В отсутствие Прайса место в воротах займет Эл Монтойя,
выигравший борьбу за роль второго вратаря «Монреаля» у Майка Кондона. Во
вторник «Питтсбург» забрал Кондона с драфта отказов.
Матч
в Баффало мог стать первым появлением Прайса в форме «Монреаля» с 25 ноября
2015, когда он из-за травмы колена завершил прошлый сезон.
Матч «Баффало» - «Монреаль» состоится 14 октября. Начало в 02:00
по Москве.
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