Прайс не поможет «Монреалю» в матче с «Баффало» из-за простуды

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс не сможет сыграть в стартовом матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Баффало». Он простудился и пропустил уже три дня тренировок.

В отсутствие Прайса место в воротах займет Эл Монтойя, выигравший борьбу за роль второго вратаря «Монреаля» у Майка Кондона. Во вторник «Питтсбург» забрал Кондона с драфта отказов.

Матч в Баффало мог стать первым появлением Прайса в форме «Монреаля» с 25 ноября 2015, когда он из-за травмы колена завершил прошлый сезон.

Матч «Баффало» - «Монреаль» состоится 14 октября. Начало в 02:00 по Москве.