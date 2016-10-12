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Стив Брюс возглавил «Астон Виллу»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

Новым главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» назначен 55-летний Стив Брюс.

На прошлой неделе с поста наставника команды, играющей в чемпионшипе, был отправлен в отставку Роберто ди Маттео.

Отметим, что Стив Брюс четырежды выводил свои команды в английскую премьер-лигу. Последним местом работы специалиста был «Халл Сити» (2012 - 2016).

После 11 туров «Астон Вилла» занимает в таблице чемпионшипа лишь 19-е место.

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