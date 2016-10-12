Стив Брюс возглавил «Астон Виллу»
Новым главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» назначен 55-летний Стив Брюс.
На прошлой неделе с поста наставника команды, играющей в чемпионшипе, был отправлен в отставку Роберто ди Маттео.
Отметим, что Стив Брюс четырежды выводил свои команды в английскую премьер-лигу. Последним местом работы специалиста был «Халл Сити» (2012 - 2016).
Breaking news: We are delighted to announce Steve Bruce as our new manager. #AVFC #WelcomeSteve pic.twitter.com/QlKNozk7KX— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 12 октября 2016 г.
После 11 туров «Астон Вилла» занимает в таблице чемпионшипа лишь 19-е место.
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