Стив Брюс возглавил «Астон Виллу»

Новым главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» назначен 55-летний Стив Брюс.

На прошлой неделе с поста наставника команды, играющей в чемпионшипе, был отправлен в отставку Роберто ди Маттео.

Отметим, что Стив Брюс четырежды выводил свои команды в английскую премьер-лигу. Последним местом работы специалиста был «Халл Сити» (2012 - 2016).

Breaking news: We are delighted to announce Steve Bruce as our new manager. #AVFC #WelcomeSteve pic.twitter.com/QlKNozk7KX