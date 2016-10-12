Стив Брюс возглавил «Астон Виллу»

Стилян Петров провел первый матч за «Астон Виллу» за четыре года после победы над раком

37-летний полузащитник «Астон Виллы» Стилян Петров возобновил игровую карьеру. Он сыграл за команду в товарищеском матче с австрийским ГАКом.