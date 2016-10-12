Бержерон пропустит матч с «Коламбусом» из-за травмы
Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он не примет участие в первом матче своем команды новом сезоне НХЛ против «Коламбуса».
Бержерон принимал участие в Кубке мира по хоккею 2016, набрав
семь (4+3) очков в шести матчах, чем помог сборной Канады выиграть турнир. В
прошлом сезоне с 68 результативными баллами он стал лучшим бомбардиром «Брюинз»,
а также вторым снайпером команды. С 32 голами он уступил только Брэду Маршану
(37).
Также
«Бостону» не поможет защитник Адам Макуэйд, получивший повреждение верхней
части тела. Защитник Кеван Миллер во вторник перенес операцию на сломанной
левой руке и должен вернуться в строй через шесть недель.
Матч «Коламбус» - «Бостон» состоится 14 октября. Начало в 02:00 по Москве.