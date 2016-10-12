«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке Европы

Подмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.

На своей площадке подопечные Душко Ивановича переиграли «Летувос Ритас» (Вильнюс) со счетом 76:71.

15 очков российской команде принес Эрл Роулэнд, 13 набрал Джейкоб Паллен.



В группе В также выступают берлинская «Альба» и два испанских клуба - «Бильбао» и «Фуэнлабрада».