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«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке Европы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Подмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.

На своей площадке подопечные Душко Ивановича переиграли «Летувос Ритас» (Вильнюс) со счетом 76:71.

15 очков российской команде принес Эрл Роулэнд, 13 набрал Джейкоб Паллен. 

В группе В также выступают берлинская «Альба» и два испанских клуба - «Бильбао» и «Фуэнлабрада».

Матч

Химки - Летувос Ритас - 76:71

Место и дата

12 октября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция


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