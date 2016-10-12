«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке Европы
Подмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.
На своей площадке подопечные Душко Ивановича переиграли «Летувос Ритас» (Вильнюс) со счетом 76:71.
15 очков российской команде принес Эрл Роулэнд, 13 набрал Джейкоб Паллен.
В группе В также выступают берлинская «Альба» и два испанских клуба - «Бильбао» и «Фуэнлабрада».
Матч
Химки - Летувос Ритас - 76:71
Место и дата
12 октября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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