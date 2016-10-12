Сергей Карякин: «Шахматы гораздо круче киберспорта»

Титулованный российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о киберспорте в интервью газете «Известия».



- Сейчас набирает популярность киберспорт. Даже в России открытые киберспортивные турниры собирают полные стадионы, крупные бизнесмены вкладывают деньги в покупку команд. Вы считаете киберспорт спортом? Не было желания вложиться в эту индустрию?



- В отличие от своих друзей я не очень интересуюсь киберспортом. Вот Ян Непомнящий (чемпион Европы по шахматам) играет практически каждый день и очень интересуется индустрией. Мне кажется, киберспорт достаточно вреден и не является спортом. Он пытается заменить собой настоящую жизнь. Шахматы гораздо круче киберспорта, полезнее и интереснее. Если бы я был бизнесменом, не стал бы вкладываться в киберспорт. Хотя в плане коммерции это и может быть очень выгодно.



В марте 2016 года 26-летний гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем турнира претендентов в Москве и теперь сразится за шахматную корону с норвежским вундеркиндом — 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.



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