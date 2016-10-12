Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборную
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился
впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним,
что игра завершилась вничью (0:0).
«Дерби есть
дерби, получилась настоящая мужская игра. Мы понимали нашего соперника,
готовились к нему, «Химки» организованно сыграли в обороне. А мы не смогли её
взломать. У нас были моменты, но за них никто не даёт три очка. По игре, думаю,
эта ничья все-таки закономерна. Мы делали все возможное, чтобы забить. Но не
забили.
Ситуация с Панченко? Почему он не попал в заявку сборной, нужно спрашивать у тренера сборной. Но, тем не менее, Станислав Саламович (Черчесов) сделал очень здорово, пригласив футболиста из ФНЛ – теперь игроки видят, что на них обращают внимание независимо от лиги, в которой они играют. Побыть в лагере сборной – это важно. Он видел, как там работают, и не оставляет надежд, чтобы еще раз получить вызов», - цитирует Калитвинцева «Чемпионат.com».
Динамовцы
не смогли одержать шестую победу подряд. Тем не менее, подопечные Юрия
Калитвинцева продолжают уверенно лидировать: после 16 сыгранных матчей в активе
бело-голубых - 39 очков.
15
октября «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Химки» в тот же
день примут «Спартак-Нальчик».
Напомним,
московское «Динамо» покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2015/16.
Химки: Исупов, Шумских, Ярковой (Фадеев, 57), Чернышов И., Гащенков, Лапин, Губерац, Заика, Казаев, Галешич (Петрусев, 57, Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71) Динамо: Нарубин, Темников, Хольмен, Уилкшир, Белоруков (Рыков, 65), Бюттнер, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Зотов, Погребняк (Луценко, 57), Панченко Лапин, 20; Галешич, 48; Ярковой, 50; Шумских, 82 - нет Сергей Куликов (Россия) 12 октября 18:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Химки: Исупов, Шумских, Ярковой (Фадеев, 57), Чернышов И., Гащенков, Лапин, Губерац, Заика, Казаев, Галешич (Петрусев, 57, Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71)
Динамо: Нарубин, Темников, Хольмен, Уилкшир, Белоруков (Рыков, 65), Бюттнер, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Зотов, Погребняк (Луценко, 57), Панченко
Лапин, 20; Галешич, 48; Ярковой, 50; Шумских, 82 - нет
Сергей Куликов (Россия)
12 октября 18:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция