Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва3 : 5Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки76 : 71Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит78 : 75Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборную

Максим Кравченко
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Дерби есть дерби, получилась настоящая мужская игра. Мы понимали нашего соперника, готовились к нему, «Химки» организованно сыграли в обороне. А мы не смогли её взломать. У нас были моменты, но за них никто не даёт три очка. По игре, думаю, эта ничья все-таки закономерна. Мы делали все возможное, чтобы забить. Но не забили.

Ситуация с Панченко? Почему он не попал в заявку сборной, нужно спрашивать у тренера сборной. Но, тем не менее, Станислав Саламович (Черчесов) сделал очень здорово, пригласив футболиста из ФНЛ – теперь игроки видят, что на них обращают внимание независимо от лиги, в которой они играют. Побыть в лагере сборной – это важно. Он видел, как там работают, и не оставляет надежд, чтобы еще раз получить вызов», - цитирует Калитвинцева «Чемпионат.com».

Динамовцы не смогли одержать шестую победу подряд. Тем не менее, подопечные Юрия Калитвинцева продолжают уверенно лидировать: после 16 сыгранных матчей в активе бело-голубых - 39 очков.

15 октября «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Химки» в тот же день примут «Спартак-Нальчик».

Напомним, московское «Динамо» покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2015/16. 

Матч

Химки - Динамо - 0:0

Состав

Химки: Исупов, Шумских, Ярковой (Фадеев, 57), Чернышов И., Гащенков, Лапин, Губерац, Заика, Казаев, Галешич (Петрусев, 57, Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71)

Динамо: Нарубин, Темников, Хольмен, Уилкшир, Белоруков (Рыков, 65), Бюттнер, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Зотов, Погребняк (Луценко, 57), Панченко

Предупреждения:

Лапин, 20; Галешич, 48; Ярковой, 50; Шумских, 82 - нет

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

12 октября 18:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» и «Химки» сыграли вничьюПеренесенный матч 13-го тура первенства ФНЛ «Химки» - «Динамо» завершился нулевой ничьей.Ниже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФАНиже Конго и Албании. Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФАНа следующей неделе ФИФА опубликует свой октябрьский рейтинг. Сборная России в нем будет плестись в шестом десятке.«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?Очередной клуб ФНЛ готовится к бойкоту. Защитник «Сокола» подтвердил - игроки намерены бойкотировать выездной матч 18-го тура ФНЛ.Вячеслав Колосков: Место сборной в рейтинге ФИФА - абсолютно незначительный показатель, который никому не интересенПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о месте сборной России в обновленном рейтинге ФИФА, который вскоре будет опубликован. Он считает, что этот показатель не имеет большого значения.Борис Игнатьев: По сравнению с Евро-2016 в игре сборной России есть позитивная динамикаБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от последних матчей российской команды. Он считает, что игре сборной есть прогресс.«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Советский спорт» рассказывает о ситуации в краснодарской «Кубани», где разворачивается сюжет в жанре «триллер». Ждите в большом прокате.В новом рейтинге ФИФА Россия займет самое низкое место в своей историиКак сообщает Football-rankings.info, cборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА в октябре.«Динамо» объявило о назначении Удальцова на должность начальника командыКак сообщает официальный сайт московского «Динамо», Александр Удальцов назначен начальником команды.Футболисты «Сокола» могут бойкотировать матч ФНЛ с «Динамо» из-за долгов по зарплатеСаратовский «Сокол», возможно, будет бойкотировать матч первенства ФНЛ с московским «Динамо». Футболисты команды недовольны долгами по зарплате.Никита Симонян: Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет организован блестящеПервый вице-президент РФС Никита Симонян, отмечающий сегодня 90-летие, рассказал об ожиданиях перед домашним чемпионатом мира 2018 года.Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастсяИлья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».Марио Фернандес: Я приложу все усилия, чтобы оказаться в сборной РоссииЗащитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как его приняли в сборной России и пообещал приложить все усилия, чтобы оказаться в стартовом составе.Николай Писарев: С будущим определюсь после разговора с президентом РФСГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире ЧЕ-2017 (1:1) сказал, что пока не определился со своим будущим.Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над РоссиейВице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2016.Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаВалерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и ЖирковаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч.ФК «Динамо» погасило долги за счет кредита от ВТБФутбольный клуб «Динамо» погасил долги перед футболистами и персоналом команды.Сборная России весной 2017 года проведет товарищеский матч в СочиСборная России в марте и мае 2017 года проведет товарищеские матчи на стадионе «Фишт» в Сочи.Кейлор Навас: Дзюба – хороший нападающий, он и многие другие россияне могли бы достойно играть в ИспанииВратарь сборной Коста-Рики и мадридского «Реала» Кейлор Навас сообщил, что в товарищеском матче против сборной России ему приглянулась игра нападающего Артема Дзюбы.Федор Щербаченко: Не увидел в игре сборной России ничего критичногоИзвестный российский тренер Федор Щербаченко считает, что оборона сборной России сыграла против команды Коста-Рики неплохо, несмотря на поражение в контрольном матче (3:4).Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере.

Химки
Химкикалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцеввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение