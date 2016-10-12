Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборную

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Дерби есть дерби, получилась настоящая мужская игра. Мы понимали нашего соперника, готовились к нему, «Химки» организованно сыграли в обороне. А мы не смогли её взломать. У нас были моменты, но за них никто не даёт три очка. По игре, думаю, эта ничья все-таки закономерна. Мы делали все возможное, чтобы забить. Но не забили.



Ситуация с Панченко? Почему он не попал в заявку сборной, нужно спрашивать у тренера сборной. Но, тем не менее, Станислав Саламович (Черчесов) сделал очень здорово, пригласив футболиста из ФНЛ – теперь игроки видят, что на них обращают внимание независимо от лиги, в которой они играют. Побыть в лагере сборной – это важно. Он видел, как там работают, и не оставляет надежд, чтобы еще раз получить вызов», - цитирует Калитвинцева «Чемпионат.com».

Динамовцы не смогли одержать шестую победу подряд. Тем не менее, подопечные Юрия Калитвинцева продолжают уверенно лидировать: после 16 сыгранных матчей в активе бело-голубых - 39 очков.

15 октября «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Химки» в тот же день примут «Спартак-Нальчик».

Напомним, московское «Динамо» покинуло премьер-лигу по итогам сезона-2015/16.