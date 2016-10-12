Хедо Туркоглу возглавит Федерацию баскетбола Турции

Известный игрок НБА Хедо Туркоглу станет президентом федерации баскетбола Турции.

- Я решил не выставлять свою кандидатуру для борьбы со своим братом и товарищем Хедо Туркоглу. Я подумал, что так быстрее начнется новая эпоха, которая пойдет на пользу турецкому баскетболу, — заявил нынешний глава организации Харун Эрдене.

Туркоглу завершил карьеру игрока в 2015 году. В Национальной баскетбольной ассоциации он защищал цвета «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Орландо», «Торонто», «Финикса» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В составе сборной Турции он выиграл серебро Евробаскета-2001 и чемпионата мира 2010 года.

