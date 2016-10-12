Муса и сборная Нигерии эвакуированы из аэропорта из-за стрельбы

Форвард «Лестера» Ахмед Муса, который ранее выступал за ЦСКА, вместе со своими партнерами по сборной Нигерии был эвакуирован из аэропорта Абуджи. В аэропорте столицы Нигерии начали стрелять.

Как сообщает ESPN, двое мужчин начали стрельбу в воздух в здании аэропорта. Это случилось после того, как одного из них попытались арестовать полицейские, причем он является футбольным чиновником.

В результате никто не пострадал. Сборная Нигерии была эвакуирована и покинула аэропорт на автобусе. Ранее нигерийцы обыграли Замбию (2:1) в квалификации ЧМ-2018.