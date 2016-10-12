Муса и сборная Нигерии эвакуированы из аэропорта из-за стрельбы
Форвард «Лестера» Ахмед Муса, который ранее выступал за ЦСКА,
вместе со своими партнерами по сборной Нигерии был эвакуирован из аэропорта
Абуджи. В аэропорте столицы Нигерии начали стрелять.
Как сообщает ESPN, двое мужчин начали стрельбу в воздух в здании аэропорта.
Это случилось после того, как одного из них попытались арестовать полицейские,
причем он является футбольным чиновником.
В результате никто не пострадал. Сборная Нигерии была эвакуирована
и покинула аэропорт на автобусе. Ранее нигерийцы обыграли Замбию (2:1) в
квалификации ЧМ-2018.
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