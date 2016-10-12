Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва3 : 5Слован
Баскетбол  Реал83 : 65Олимпиакос
Баскетбол  Химки76 : 71Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит80 : 77Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Муса и сборная Нигерии эвакуированы из аэропорта из-за стрельбы

Максим Кравченко
Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Лестера» Ахмед Муса, который ранее выступал за ЦСКА, вместе со своими партнерами по сборной Нигерии был эвакуирован из аэропорта Абуджи. В аэропорте столицы Нигерии  начали стрелять.

Как сообщает ESPN, двое мужчин начали стрельбу в воздух в здании аэропорта. Это случилось после того, как одного из них попытались арестовать полицейские, причем он является футбольным чиновником.

В результате никто не пострадал. Сборная Нигерии была эвакуирована и покинула аэропорт на автобусе. Ранее нигерийцы обыграли Замбию (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанни Инфантино: В ФИФА обсуждалась возможность переименования организацииПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проектах реформ, которые могут быть проведены в организации.Джанни Инфантино: Для России чемпионат мира будет шансом показать себя в другом светеПрезидент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира 2018 года в России. Он считает, что турнир может помочь улучшить имидж страны.Никита Симонян: Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет организован блестящеПервый вице-президент РФС Никита Симонян, отмечающий сегодня 90-летие, рассказал об ожиданиях перед домашним чемпионатом мира 2018 года.Вадим Тюльпанов: Стадион на Крестовском будет сдан в декабре, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-февралеГлава комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове.Роберт Мак: Наконец-то сборная Словакии набрала первые очкиПолузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился мнением о победе над сборной Шотландии в отборочном этапе к чемпионату мира-2018.Луис Суарес: Травмы у меня нет, но усталость накопиласьФорвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес объяснил свои жесты в адрес скамейки запасных во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Колумбией (2:2).Йоахим Лев: Сборной Германии было непросто обороняться в матче с Северной ИрландиейГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после победы своих футболистов над командой Северной Ирландии в матче квалификации ЧМ-2018 (2:0).Спортивный директор «Барселоны» наблюдал за игрой Лихтштайнера в матче квалификации ЧМ-2018Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике планирует усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.Эдгардо Бауса: Будем думать, как исправить свои ошибкиГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение своих подопечных от Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018.Главный тренер Китая Хунбо ушел в отставку после поражения от УзбекистанаГлавный тренер китайской сборной Гао Хунбо ушел в отставку после поражения от команды Узбекистана (0:2) в четвертом туре квалификации ЧМ-2018 в Азии, сообщает ESPN.Сборная Бразилии на выезде обыграла ВенесуэлуСборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы (2:0) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.Дубль Видаля принес победу Чили в матче с ПеруСборная Чили обыграла команду Перу (2:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.Аргентина дома проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальтиСборная Аргентины дома проиграла команде Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина проиграла Парагваю, Бразилия победила Венесуэлу и другие матчиРезультаты матчей десятого тура южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.Колумбия дома сыграла вничью с УругваемКолумбийская сборная сыграла вничью с командой Уругвая в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.Эквадор в меньшинстве вырвал ничью в матче с БоливиейСборная Боливии сыграла вничью с командой Эквадора в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.Гарет Саутгейт: Могли сыграть лучше, но делали слишком много ошибокИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру своих подопечных в матче с командой Словении (0:0) в квалификации ЧМ-2018.ЧМ-2018. Германия обыграла Северную Ирландию, Словения и Англия сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.Чехия и Азербайджан разошлись миромМатч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Чехии и Азербайджана завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Польша вырвала победу в матче с Арменией благодаря голу ЛевандовскиМатч квалификации ЧМ-2018 между сборными Польши и Армении завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

Нигерия
Нигериякалендарьстатистика
Ахмед Муса
Ахмед Мусавсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение