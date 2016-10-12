Московское «Динамо» дома уступило «Словану»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Слованом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Слована».
В составе победителей отличились Марек Дялога, Томаш Кундратек,
который сделал дубль, Джонатан Чичу и
Жига Еглич. Динамовцы ответили голами Артема Федорова, Семена Кокуева и
Александра Кузнецова.
«Слован» набрал 24 очка и поднялся на десятое место на Западе. У «Динамо»
35 очков и четвертое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Слован - 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Голы:
Фёдоров (Тарасов), 2:26 (1:0). Дялога (Чичу, Староста), 16:50 (1:1). Кундратек (Чичу), 19:59 (1:2). Чичу (Таффе), 20:27 (1:3). Кокуёв (Рыбаков, Сопин), 27:46 (2:3). Кундратек (Таффе), 31:02 (2:4). Кузнецов (Подшендялов, Маклюков), 38:00 (3:4). Еглич (Пластино), 45:05 (3:5).
Место и дата
12 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция