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Московское «Динамо» дома уступило «Словану»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Слована».

В составе победителей отличились Марек Дялога, Томаш Кундратек, который сделал дубль,  Джонатан Чичу и Жига Еглич. Динамовцы ответили голами Артема Федорова, Семена Кокуева и Александра Кузнецова.

«Слован» набрал 24 очка и поднялся на десятое место на Западе. У «Динамо» 35 очков и четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Динамо - Слован - 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)

Голы:

Фёдоров (Тарасов), 2:26 (1:0). Дялога (Чичу, Староста), 16:50 (1:1). Кундратек (Чичу), 19:59 (1:2). Чичу (Таффе), 20:27 (1:3). Кокуёв (Рыбаков, Сопин), 27:46 (2:3). Кундратек (Таффе), 31:02 (2:4). Кузнецов (Подшендялов, Маклюков), 38:00 (3:4). Еглич (Пластино), 45:05 (3:5).

Место и дата

12 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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