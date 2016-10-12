«Зенит» обыграл «Баварию»

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Баварию» в стартовом для себя матче Кубка Европы-2016/17.

Российский клуб вырвал победу в концовке со счетом 80:77.

В группе С также играют испанские клубы «Уникаха» и «Мурсия», а также черногорская «Будучность».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» занял 3-е место в первенстве Единой лиги ВТБ, а также дошел до финала Кубка России.

