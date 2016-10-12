Уэйн Гретцки станет вице-президентом «Эдмонтона»
Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки в ближайшее время может стать одним из руководителей клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
По информации канадского журналиста Райана Ришо, 55-летний Гретцки займет должность одного из вице-президентов «Нефтяников».
At this point can confirm Gretzky is coming back to the Oilers in some capacity. Likely something similar to Kevin Lowe's role.— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) 12 октября 2016 г.
Гретцки играл за «Эдмонтон» с 1978 по 1988 год.
За карьеру Уэйн набрал 2857 (894 + 1963) очков в регулярных чемпионатах НХЛ, что является абсолютным рекордом.
В 2005 - 2009 годах Гретцки тренировал «Аризону Койотс» (в то время - «Финикс Койотс»).
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