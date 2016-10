Уэйн Гретцки станет вице-президентом «Эдмонтона»

Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки в ближайшее время может стать одним из руководителей клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

По информации канадского журналиста Райана Ришо, 55-летний Гретцки займет должность одного из вице-президентов «Нефтяников».

At this point can confirm Gretzky is coming back to the Oilers in some capacity. Likely something similar to Kevin Lowe's role.