Янис Тимма: Против «Баварии» была не самая красивая игра, «Зенит» делал много ошибок

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).

- После победы отличные чувства. Не скажу, что была самая красивая игра, делали много ошибок. Но я доволен тем, что мы обыграли сильную команду в первом еврокубковом матче сезона. Хорошо, что открыли сезон и новый зал победой, я очень рад за болельщиков, которые почти полностью заполнили трибуны. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

- Вы играете в одном зале, а тренируетесь в другом. Это проблема?

- Не хочу думать о проблемах сейчас. Концентрируемся на играх. Неважно, где они будут проходить.

- Быстро паркет «Юбилейного» станет действительно домашним?

- Думаю, сегодняшний матч все ярко показал. Все в порядке, - приводит слова Тиммы корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).

Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.