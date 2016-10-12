Василий Карасев: «Бавария» - это уровень Евролиги

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).

- В начале игры мы хорошо играли в защите. Что касается возвращения в игру «Баварии», они добавили в защите, стали агрессивнее. Ребята на фоне усталости стали допускать ошибки, скатились в индивидуальную игру. Рад, что смогли выстоять. «Бавария» - это другой уровень, это уровень Евролиги. Главная проблема - у нас пока не хватает ротации. У «Баварии» большая ротация, много игроков, - приводит слова Карасева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).

Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.