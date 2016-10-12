Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки0 : 0Динамо
Хоккей  Динамо Москва3 : 5Слован
Баскетбол  Реал83 : 65Олимпиакос
Баскетбол  Химки76 : 71Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит80 : 77Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аршак Корян забил лучший гол недели в Голландии

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Гол российского полузащитника «Витесса» Аршака Коряна занял первое место в десятке лучших голов недели по версии голландского телеканала Fox Sports.

10 октября 21-летний россиянин сделал дубль в матче против «Спарты» из Роттердама (4:3) в рамках 9-го тура молодежного первенства Голландии. Корян отыграл весь матч, забив голы на 39-й и 75-й минутах.

Полностью десятка выглядит следующим образом.

В активе игрока молодежной сборной России 6 голов и 5 голевых передач в семи матчах.

Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Корян забил два гола в матче молодежного первенства ГолландииРоссийский полузащитник «Витесса» Аршак Корян сделал дубль в матче против «Спарты» из Роттердама в рамках молодежного первенства Голландии.Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроковМолодежная сборная России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.Украинский полузащитник Олейник перешел в «Дармштадт»Немецкий «Дармштадт» подписал контракт с украинским полузащитником Денисом Олейником. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Корян дебютировал за «Витесс» в чемпионате ГолландииВ первом туре его команда одержала выездную победу над «Виллем II» со счетом 4:1.«Витесс» уступил «Вест Бромвичу», Корян сыграл 60 минут«Витесс» уступил «Вест Бромвичу», Корян сыграл 60 минутГолландский «Витесс» Аршака Коряна уступил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 1:2. Игра проходила в рамках товарищеского турнира FOX Sports Cup, который проходит в Арнеме.Грасии нужен лимит «10+15». Что мы поняли из поражения «Рубина»Грасии нужен лимит «10+15». Что мы поняли из поражения «Рубина»«Рубин» проиграл голландскому «Витессу», а главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия проверил в деле 22 футболиста.«Рубин» проиграл «Витессу» на сборе в СловенииФутболисты казанского «Рубина» на сборе в Словении проиграли голландскому «Витессу» со счетом 1:2.«Витесс» проиграл «Остенде», Корян отыграл второй тайм«Витесс» проиграл «Остенде», Корян отыграл второй таймГолландский «Витесс» Аршака Коряна уступил в контрольном матче бельгийскому «Остенде» со счетом 2:3.Корян дебютировал за основу «Витесса» в матче с «Шахтером»Корян дебютировал за основу «Витесса» в матче с «Шахтером»Российский нападающий «Витесса» Аршак Корян дебютировал за основной состав голландского клуба.«Рубин» проведет контрольные матчи с «Вест Хэмом», «Норвич Сити» и «Спартой»Стали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на двух сборах в Австрии, сообщает официальный сайт казанского клуба.Технический директор «Витесса»: Корян получит шанс в первой командеТехнический директор «Витесса»: Корян получит шанс в первой командеТехнический директор «Витесса» Мо Аллах прокомментировал продление контракта с форвардом Аршаком Коряном, отметив прогресс 20-летнего российского игрока.Корян продлил контракт с «Витессом»Полузащитник «Витесса» Аршак Корян продлил действующий контракт. Новое соглашение будет действовать один год, сообщает официальный сайт клуба.Корян оформил дубль в матче с «Алмере Сити»Корян оформил дубль в матче с «Алмере Сити»Полузащитник молодежной команды «Витесса» Аршак Корян набрал четыре очка по системе «гол+пас» в матче 18-го тура молодежного первенства Голландии с «Алмере Сити» (6:3).Аршак Корян: В оставшихся матчах отборочного цикла нужно сыграть за странуНападающий молодежной сборной России Аршак Корян подвел итоги матча против Германии в рамках отбора на Евро-2017 (0:2).Корян, Караваев и Шейдаев вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2017Главный тренер молодежной сборной России (до 21 года) Николай Писарев огласил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2017 года против азербайджанцев (24 марта, Ростов-на-Дону) и немцев (29 марта, Ростов-на-Дону).Корян снова забил гол за молодежную команду «Витесса»Корян снова забил гол за молодежную команду «Витесса»Нападающий молодежной сборной России и «Витесса» Аршак Корян забил гол в матче 13-го тура молодежного первенства Голландии.Аршак Корян: Гол посвящаю своей женеНападающий «Витесса» Аршак Корян поделился впечатлениями от своего первого гола в нынешнем сезоне. В понедельник Корян отличился в выездном матче молодежного первенства Голландии с «Утрехтом» (3:0).Аршак Корян забил гол в матче молодежного первенства ГолландииНападающий молодежной сборной России и «Витесса» Аршак Корян забил гол в выездном матче молодежного первенства Голландии с «Утрехтом» (3:0).Молодежная сборная России выиграла Кубок СодружестваМолодежная сборная России выиграла Кубок СодружестваМолодежная сборная России стала победителем Кубка Содружества, обыграв в финале турнира Молдавию (4:2).

Витесс
Витесскалендарьстатистика
Аршак Корян
Аршак Корянвсе новости

Cпецпредложение