Аршак Корян забил лучший гол недели в Голландии
Гол российского полузащитника «Витесса» Аршака Коряна занял первое место в десятке лучших голов недели по версии голландского телеканала Fox Sports.
10 октября 21-летний россиянин сделал дубль в матче против «Спарты» из Роттердама (4:3) в рамках 9-го тура молодежного первенства Голландии. Корян отыграл весь матч, забив голы на 39-й и 75-й минутах.
Полностью десятка выглядит следующим образом.
В активе игрока молодежной сборной России 6 голов и 5 голевых передач в семи матчах.
Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка».
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