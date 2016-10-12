Главный тренер «Баварии»: Наши игроки думали, что сделать, а баскетболисты «Зенита» просто пробегали и забрасывали

Главный тренер «Баварии» Александр Джорджевич поделился впечатлениями от поражения в матче против «Зенита» (77:80).

- Это заслуженная победа «Зенита». В первой половине в баскетбол играла только одна команда - это «Зенит», а вторая - думала, что играла. Игроки думали, что сделать, а баскетболисты «Зенита» просто пробегали и забрасывали. В раздевалке состоялся разговор. попросил думать быстрее. Мы провели большую работу во второй половине. Играли лучше, давили в защите, но в нападении нам удалось сделать не все. В конце допустили три невынужденных потери. Мы просто выкидывали мяч. Хотя результат хороший: нас ждет длинный групповой этап и важна разница очков.

- Сложно было играть против Марковича, который только что выступал под вашим руководством на Олимпиаде. Или вы знали все его слабые места?

- У Стефана мало слабых мест. У него превосходный характер. Он один из лучших в Европе. Он боец, лидер, победитель. Самое главное, что он делает это не на словах, а доказывает. «Зениту» очень повезло с этим трансфером.

- Как оцените силу «Зенита»?

- Это только начало сезона. Я говорил с Карасевым до игры - у «Зенита» есть амбиции выиграть этот турнир. Команда прогрессирует с каждым годом, и они хотят сделать этот шаг - пробиться в Евролигу. У команды есть финансовая стабильность, отличные болельщики. В «Зените» играют три баскетболиста национальных сборных - Карасев, Тимма, Маркович. И они подтягивают к этому уровню остальных, - приводит слова Джорджевича корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).

Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.