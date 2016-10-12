Кайл Лэндри: Победа над такой сильной командой, как «Бавария», придаст «Зениту» уверенности
Центровой «Зенита» Кайл Лэндри поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).
- Это была сложная игра. У нас получилось отличное начало, но в концовке мы совершали ошибки и в атаке, и в защите. Мы старались сохранять концентрацию, но они действовали агрессивно, чем в первой половине. А мы стали совершать просты ошибки. Сезон только начинается, нужно много работать. Но победа над такой сильной командой даст уверенности.
- Как вам игралось в «Юбилейном»?
- «Юбилейный» отличается, но «Зенит» проделал отличную работу по монтажу площадки. Нужно провести больше игр и тренировок, чтобы почувствовать ее. Главное, что были болельщики, поддерживали нас.
- Как ваши впечатления от возвращения в игру после долго восстановления?
- Я чувствую себя отлично! У нас отличные тренеры и доктора, которые помогли восстановиться от травмы. Я рад, что у меня был шанс вернуться. Это мой дом - я рад играть за «Зенит» и хочу делать это так долго, как получится, - приводит слова Лэндри корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).
Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.
Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.
Матч
Место и дата
12 октября 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция