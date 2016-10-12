Вячеслав Фетисов: Я предалагал присвоить Мутко звание «Тренер всея Руси»

Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике методы работы министра спорта России Виталия Мутко.

- В отличие от Виталия Леонтьевича, я профессиональный человек и знаю большой спорт изнутри. А потому никогда не перекладывал ответственность за все происходившее на кого-то еще. Не стоит сравнивать ситуации. За тех людей, которые плохо выполняли свою работу, спрашивали с меня. Подменять функции людей – не мой принцип. Я предлагал в свое время, чтобы Виталию Леонтьевичу присвоили звание «Тренер всея Руси». Похоже, он гордится тем, что с 2010 года берет все на себя. Может, потому мы и имеем такие результаты, - заявил Фетисов.

Ранее Виталий Мутко критически высказался о деятельности Вячеслава Фетисова.



Напомним, с 2004 по 2008 годы Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.