Милош Ржига: Наконец то мы начали играть не каждый за себя, а на команду
Главный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над московским «Динамо» - 5:3.
- Ребята выполнили задачу, перетерпели, потом нам повезло, - сказал Ржига после матча. – Плюс мы сегодня хорошо реализовали большинство.
- У «Слована» уже три победы подряд. Чем объясните такую перезагрузку?
- Игроки, наконец, поняли, что надо играть не на себя, а на команду. Отсюда и успех.
Матч
Динамо - Слован - 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Голы:
Фёдоров (Тарасов), 2:26 (1:0). Дялога (Чичу, Староста), 16:50 (1:1). Кундратек (Чичу), 19:59 (1:2). Чичу (Таффе), 20:27 (1:3). Кокуёв (Рыбаков, Сопин), 27:46 (2:3). Кундратек (Таффе), 31:02 (2:4). Кузнецов (Подшендялов, Маклюков), 38:00 (3:4). Еглич (Пластино), 45:05 (3:5).
Место и дата
12 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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