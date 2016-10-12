Милош Ржига: Наконец то мы начали играть не каждый за себя, а на команду

Главный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над московским «Динамо» - 5:3.

- Ребята выполнили задачу, перетерпели, потом нам повезло, - сказал Ржига после матча. – Плюс мы сегодня хорошо реализовали большинство.

- У «Слована» уже три победы подряд. Чем объясните такую перезагрузку?

- Игроки, наконец, поняли, что надо играть не на себя, а на команду. Отсюда и успех.