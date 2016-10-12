Сергей Орешкин: Мы выиграли у «Слована» всё! А результата нет

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от «Слована» - 3:5.

- Если посмотреть по статистике, мы выиграли вбрасывание, подборы, броски, - не мог согласиться с исходом матча Сергей Орешкин. – Мы выиграли все. Но нет результата. Зато есть грубые ошибки, которые привели к поражению. К сожалению, в хоккее такое бывает.

- Может, вашей команде в этом матче просто лидеров не хватило?

- Нет. Я в принципе ребятами доволен. Многие оказались не готовы к этой игре. А потом мы посидели, поговорили. Ия увидел на льду совсем другую команду. С которой можно строить будущее.

- Когда в состав вернутся Кашпар и Галимов?

- Уже в следующем матче.