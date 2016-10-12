Семен Кокуев: У хорватов всего 15 человек играло, а у «Слована» - четыре полных пятерки

Форвард московского «Динамо» Семен Кокуев – о своей восьмой шайбе в сезоне и поражении от «Слована» - 3:5.

- У нас был шанс выйти вперед, и большинство у нас было, нужно было тогда все решать, - вспоминает ключевые моменты матча Кокуев. – А мы вместо этого сами пропустили. Надо было отыгрывать две шайбы… Не получилось.

- Гол в раздевалку вас подкосил?

- Да любой гол некстати! Особенно, когда шайба за две секунды до сирены в ворота влетает.

- «Слован» значительно сильнее «Медвешчака»?

- Не знаю… У хорватов были проблемы с составом. Всего 15 человек, по-моему. А у «Слована» четыре полных пятерки.

- Сейчас у вашей команды небольшая пауза в чемпионате.

- Будем работать над большинством.