Роналду и Пепе вернулись в общую группу «Реала»
Криштиану Роналду и Пепе готовы помочь мадридскому «Реалу» в предстоящем матче 8-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Оба игрока оправились от травм и приняли участие в сегодняшней тренировке команды.
По-прежнему находится под вопросом участие в матче полузащитника Хамеса Родригеса, защитников Фабиу Коэнтрау и Рафаэля Варана. Эти футболисты занимались отдельно от общей группы королевского клуба.
Матч «Бетис» - «Реал» состоится 15 октября в Севилье. «Реал» делит первую строчку турнирной таблицы примеры с «Атлетико».
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