Роналду и Пепе вернулись в общую группу «Реала»

Карлос Каземиро: У Неймара есть еще десять лет, чтобы повторить рекорды Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро рассказал о своем отношении к «Барселоне», отметив своего соотечественника Неймара, вместе с которым он выступает за сборную Бразилии.