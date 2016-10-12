Яков Рылов: Мы одна команда. И ответственность за ошибки у нас общая
Защитник московского «Динамо» Яков Рылов оригинально прокомментировал поражение от «Слована» - 3:5.
Отвечая на вопрос, насколько вынужденной была замена голкипера Александра Еременко на 23-й минуте матча после третьей пропущенной шайбы, Яков Рылов выразился предельно четко:
- Саша не виноват. И вообще мы одна команда. И ответственность за ошибки у нас общая. Так что, говоря по-русски, никто сегодня не наср..
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