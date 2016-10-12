Игорь Шестеркин: Я еще не первый номер в СКА

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о сухой серии в КХЛ.

- После матча с минским «Динамо» вы сказали, что рады, что ваша сухая серия прервалась. Слишком давила мысль о рекорде КХЛ?

- Да, можно и так сказать. Мысли о рекорде мешали. Ребята постоянно подшучивали на эту тему. Бывало, что статьи в Интернете какие-то читал о себе. Много вниманию этому было уделено. Но я старался играть и ни о чем не думать.

- С тренерами тему рекордов не обсуждали?

- Нет, не говорили об этом.

- Готовились ли перед сезоном к роли первого номера, понимая, что Коскинен уедет на Кубок мира?

- Я был на специализированных сборах в Риге, тренировался, готовился к матчам. А кто в сезоне будет первым, вторым или третьим, даже не задумывался.

- После какого матча почувствовали себя первым номером в СКА?

- А я еще не первый номер в команде, - приводит слова Шестеркина «Чемпионат.com».

Напомним, СКА 10 октября победил минское «Динамо» со счетом 6:2. В этой встрече прервалась сухая серия Шестеркина, которая длилась 271 минуту.

20-летний вратарь отыграл на ноль матчи с «Куньлунь» (3:0), «Слованом» (6:0), ЦСКА (2:0) и «Йокеритом» (6:0). Всего в сезоне-2016/17 Шестеркин принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Начало матча в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.