Сергей Карасев: Все, что говорит тренер «Зенита», воспринимаю совершенно нормально
Форвард «Зенита» Сергей Карасев в беседе с корреспондентом Spb.ovsport.ru поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).
- Начало получилось отличное. Что случилось потом?
- Скатились на не свою игру. Слишком много играли один на один, совершали ненужные потери. В защите отыграли так, как надо, но небольшие глупые ошибки все-таки допускали. Самое главное то, что мы одержали победу над хорошим соперником. Будем исправлять недочеты и побеждать увереннее.
- Мы наконец увидели в живую, как вы получаете от тренера больше всех.
- Это нормально, к этому я готов. Для меня это новый вызов в карьере, новая ступень. Все, что говорит тренер, воспринимаю совершенно нормально, все по делу, никаких конфликтов быть не может и не должно. Все очень адекватно.
- Уже пора спрашивать о разнице между европейским баскетболом и американским?
- Если ты играешь в баскетбол и получаешь от него удовольствие - разницы совершенно никакой нет. Самое главное - играть в свой баскетбол и быть агрессивным на паркете.
- Вы играли в новом зале. Как вам «Юбилейный»?
- Я на «СИБУРе» не играл, один раз всего за сборную. «Юбилейный» - очень уютный, сделали все достаточно симпатично. Если будет столько же зрителей, сколько было в прошлом сезоне - постоянно будет аншлаг. В такой атмосфере играть очень приятно. Спасибо болельщикам, это и их победа в том числе.
- 90 процентов спортивных событий в «Юбилейном» здесь связано со льдом.
- Это не чувствуется. Если было бы холодно - возможно, а так - нет. Температура была комфортная. Думаю, мы принесем в «Юбилейный» частичку баскетбола, - сказал Карасев корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).
Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.
Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.
Матч
Место и дата
12 октября 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция