Сергей Карасев: Все, что говорит тренер «Зенита», воспринимаю совершенно нормально

Форвард «Зенита» Сергей Карасев в беседе с корреспондентом Spb.ovsport.ru поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).

- Начало получилось отличное. Что случилось потом?

- Скатились на не свою игру. Слишком много играли один на один, совершали ненужные потери. В защите отыграли так, как надо, но небольшие глупые ошибки все-таки допускали. Самое главное то, что мы одержали победу над хорошим соперником. Будем исправлять недочеты и побеждать увереннее.

- Мы наконец увидели в живую, как вы получаете от тренера больше всех.

- Это нормально, к этому я готов. Для меня это новый вызов в карьере, новая ступень. Все, что говорит тренер, воспринимаю совершенно нормально, все по делу, никаких конфликтов быть не может и не должно. Все очень адекватно.

- Уже пора спрашивать о разнице между европейским баскетболом и американским?

- Если ты играешь в баскетбол и получаешь от него удовольствие - разницы совершенно никакой нет. Самое главное - играть в свой баскетбол и быть агрессивным на паркете.

- Вы играли в новом зале. Как вам «Юбилейный»?

- Я на «СИБУРе» не играл, один раз всего за сборную. «Юбилейный» - очень уютный, сделали все достаточно симпатично. Если будет столько же зрителей, сколько было в прошлом сезоне - постоянно будет аншлаг. В такой атмосфере играть очень приятно. Спасибо болельщикам, это и их победа в том числе.

- 90 процентов спортивных событий в «Юбилейном» здесь связано со льдом.

- Это не чувствуется. Если было бы холодно - возможно, а так - нет. Температура была комфортная. Думаю, мы принесем в «Юбилейный» частичку баскетбола, - сказал Карасев корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17).

Самым результативным на паркете стал игрок гостей Дэвид Букер, у которого 27 очков. В составе петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 26 октября дома против «УКАМ Мурсии». «Бавария» также сыграет с испанцами 19 октября.