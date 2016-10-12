Пресс-секретарь Кадырова: Мне ничего не известно о ситуации с дочерью Емельяненко

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов не владеет информацией о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко.

- Мне об этом ничего не известно, поэтому по этой теме я ничего не могу сказать, - заявил Каримов.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Представители НИИ отказались отвечать на вопрос, является ли она дочерью Федора Емельяненко.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.

