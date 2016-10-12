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«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке Европы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде одержали победу над словенской «Олимпией» в стартовом матче первого группового этапа Кубка Европы.

Игра группы D, прошедшая в среду в Словении, завершилась победой российского клуба со счетом 72:64 (12:12, 19:12, 21:19, 20:21).

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 26 октября примет немецкий «Ульм», который до этого 19 октября проведет домашний матч с «Олимпией».

Напомним, клуб из Краснодара пробился в «Финал четырех» Евролиги-2015/16, но команда не смогла пробиться в главный турнир Старого света в новом сезоне. 

Матч

Олимпия - Локомотив-Кубань - 64:72

Место и дата

12 октября 21:30, Стожице, Онлайн-трансляция


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