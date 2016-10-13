Александер Бюттнер: На сто процентов хочу играть за «Динамо»
Голландский
защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер после ничьи с «Химками» в
матче ФНЛ заявил, что на 100 процентов хочет играть за бело-голубых.
«Сейчас
я хочу остаться в «Динамо», мне нравится Москва. Мне подходит этот клуб, как и
жизнь в этом городе. Поэтому я на 100% хочу играть за «Динамо». Я не играл за
«Динамо» 7-8 месяцев. Чувствую, что еще не на 100% набрал форму: чем больше игр
сыграю, тем лучше буду себя чувствовать. Я рад снова выходить на поле в
основном составе», - приводит «Р-Спорт» слова Бюттнера.
В среду «Динамо» сыграло вничью с «Химками» в перенесенном матче 13-го тура ФНЛ - 0:0. Бюттнер впервые в текущем сезоне вышел на поле в составе московского клуба. В сезоне-2015/16 голландец появился в основном составе бело-голубых лишь однажды, а с февраля по май выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды.
Матч
Состав
Химки: Исупов, Шумских, Ярковой (Фадеев, 57), Чернышов И., Гащенков, Лапин, Губерац, Заика, Казаев, Галешич (Петрусев, 57, Чернышов, 90), Сикорски (Дворников, 71)
Динамо: Нарубин, Темников, Хольмен, Уилкшир, Белоруков (Рыков, 65), Бюттнер, Сапета, Ташаев (Кузьмин, 57), Зотов, Погребняк (Луценко, 57), Панченко
Предупреждения:
Лапин, 20; Галешич, 48; Ярковой, 50; Шумских, 82 - нет
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
12 октября 18:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция