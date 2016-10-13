Александер Бюттнер: На сто процентов хочу играть за «Динамо»

Голландский защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер после ничьи с «Химками» в матче ФНЛ заявил, что на 100 процентов хочет играть за бело-голубых.

«Сейчас я хочу остаться в «Динамо», мне нравится Москва. Мне подходит этот клуб, как и жизнь в этом городе. Поэтому я на 100% хочу играть за «Динамо». Я не играл за «Динамо» 7-8 месяцев. Чувствую, что еще не на 100% набрал форму: чем больше игр сыграю, тем лучше буду себя чувствовать. Я рад снова выходить на поле в основном составе», - приводит «Р-Спорт» слова Бюттнера.

В среду «Динамо» сыграло вничью с «Химками» в перенесенном матче 13-го тура ФНЛ - 0:0. Бюттнер впервые в текущем сезоне вышел на поле в составе московского клуба. В сезоне-2015/16 голландец появился в основном составе бело-голубых лишь однажды, а с февраля по май выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды.