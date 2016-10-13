Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава5 : 4 ОТТоронто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго2 : 5Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает Шведа

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.

«Алексея Шведа, конечно, не хватает нам сейчас. Он - лидер команды, игрок высокого уровня. Все знают его атакующий потенциал. Мы желаем Алексею скорейшего выздоровления и ждем в команде. Что касается матча с «Летувос Ритас», то игра у нас была неидеальной, многое не получалось, но главное - победа. Мы бились до конца, играли все сорок минут. Хотелось бы избежать двух последних ошибок в конце матча. Если бы этого не было, мы бы выиграли матч с разницей в «+10», было бы легче», - приводит «Р-Спорт» слова Вяльцева.

В среду «Химки» победили «Летувос Ритас» со счетом 76:71 в домашнем матче первого группового этапа Кубка Европы. Швед пропускает стартовые матчи сезона из-за восстановления после операции на стопе.

Матч

Химки - Летувос Ритас - 76:71

Место и дата

12 октября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезонФорвард подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном уровне концентрации.Душко Иванович: Уже на старте Кубка Европы «Химкам» достался сильный соперникГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы отдал должное силе соперника.«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке ЕвропыБаскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде одержали победу над словенской «Олимпией» в стартовом матче первого группового этапа Кубка Европы.Сергей Карасев: Все, что говорит тренер «Зенита», воспринимаю совершенно нормальноФорвард «Зенита» Сергей Карасев в беседе с корреспондентом Spb.ovsport.ru поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Кайл Лэндри: Победа над такой сильной командой, как «Бавария», придаст «Зениту» уверенностиЦентровой «Зенита» Кайл Лэндри поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Василий Карасев: «Бавария» - это уровень ЕвролигиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Главный тренер «Баварии»: Наши игроки думали, что сделать, а баскетболисты «Зенита» просто пробегали и забрасывалиГлавный тренер «Баварии» Александр Джорджевич поделился впечатлениями от поражения в матче против «Зенита» (77:80).Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»«Зенит» открыл третий домашний сезон на новой площадке стильной победой в Еврокубке.Янис Тимма: Против «Баварии» была не самая красивая игра, «Зенит» делал много ошибокФорвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).«Зенит» обыграл «Баварию»Баскетболисты «Зенита» обыграли «Баварию» в стартовом для себя матче Кубка Европы-2016/17.«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке ЕвропыПодмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.«Зенит» - «Бавария». ОнлайнSovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча Кубка Европы между «Зенитом» и «Баварией».Главный тренер «Баварии»: «Зенит» – амбициозная команда с хорошим тренеромГлавный тренер немецкой «Баварии» Александр Джорджевич поделился ожиданиями от стартового матча Еврокубка против петербургского «Зенита».Перри Джонс покинул «Химки» после одного матча за команду«Химки» расстались с американским форвардом Перри Джонсом. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.Форвард «Зенита» Аарон Уайт: С некоторыми игроками из «Баварии» знаком личноФорвард «Зенита» Аарон Уайт поделился ожиданиями от матча Еврокубка против мюнхенской «Баварии».Василий Карасев: В «Баварии» очень хорошая ротация игроковГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Еврокубка против мюнхенской «Баварии».Душко Иванович: «Химки» провели очень плохой матч с ВЭФомГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ признал, что его подопечные провели очень слабый матч.«Химки» проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ«Химки» потерпели поражение от ВЭФа (73:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Андрей Зубков: Сейчас состав Кубка Европы не слабее ЕвролигиФорвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков считает, что баскетболисты его клуба должны завоевать Кубок Европы в текущем сезоне.Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работатьНовичок подмосковных «Химок», разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.

Химки
Химкикалендарьстатистика
Алексей Швед
Алексей Шведвсе новости
Егор Вяльцев
Егор Вяльцеввсе новости
Кубок Европы
Кубок Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение