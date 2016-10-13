Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает Шведа

Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.

«Алексея Шведа, конечно, не хватает нам сейчас. Он - лидер команды, игрок высокого уровня. Все знают его атакующий потенциал. Мы желаем Алексею скорейшего выздоровления и ждем в команде. Что касается матча с «Летувос Ритас», то игра у нас была неидеальной, многое не получалось, но главное - победа. Мы бились до конца, играли все сорок минут. Хотелось бы избежать двух последних ошибок в конце матча. Если бы этого не было, мы бы выиграли матч с разницей в «+10», было бы легче», - приводит «Р-Спорт» слова Вяльцева.

В среду «Химки» победили «Летувос Ритас» со счетом 76:71 в домашнем матче первого группового этапа Кубка Европы. Швед пропускает стартовые матчи сезона из-за восстановления после операции на стопе.