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Владимир Алекно: Очень хорошо, что сыграли с «Белогорьем» перед ЧМ среди клубов

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что игра с волейболистами «Белогорья» поможет казанскому клубу лучше подготовиться к матчам чемпионата мира среди клубов.

«Очень интересная, важная и необходимая игра. Очень хорошо, что мы сыграли с такой командой перед вылетом в Бразилию. Был силовой волейбол, все решала подача. Поэтому было много ошибок. Очень нужная игра для нас», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

«Зенит» в среду в матче чемпионата России обыграл «Белогорье» со счетом 3:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице суперлиги. Теперь казанцы отправятся в Бразилию, где с 18 по 23 октября пройдет клубный чемпионат мира.

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