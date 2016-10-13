Владимир Алекно: Очень хорошо, что сыграли с «Белогорьем» перед ЧМ среди клубов
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тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что игра с волейболистами
«Белогорья» поможет казанскому клубу лучше подготовиться к матчам
чемпионата мира среди клубов.
«Очень
интересная, важная и необходимая игра. Очень хорошо, что мы сыграли с такой
командой перед вылетом в Бразилию. Был силовой волейбол, все решала подача.
Поэтому было много ошибок. Очень нужная игра для нас», - приводит
«Р-Спорт» слова Алекно.
«Зенит»
в среду в матче чемпионата России обыграл «Белогорье» со счетом 3:1 и
сохранил лидерство в турнирной таблице суперлиги. Теперь казанцы отправятся в
Бразилию, где с 18 по 23 октября пройдет клубный чемпионат мира.
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