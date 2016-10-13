Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Российская
теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в китайском
Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.
Россиянка,
посеянная на турнире под вторым номером, в матче второго круга переиграла хорватку
Донну Векич в двух партиях со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 99
минут.
В четвертьфинале Кузнецова сыграет с японкой Наоми Осакой, обыгравшей чешку Люцию Градецкую.
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