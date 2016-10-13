Сергей Тетюхин: Готов продолжить карьеру, если сын через год будет играть за «Белогорье»
Лидер
«Белогорья» Сергей Тетюхин заявил, что, скорее всего, нынешний сезон
станет последним в его карьере, но он может продолжить выступать, если ему
представится шанс сыграть за белгородскую команду вместе с сыном.
«Надеюсь,
что это мой последний сезон в карьере. Но если сын будет готов играть за
«Белогорье» в следующем сезоне… То, может, в этом случае
останусь», - приводит «Р-Спорт» слова Сергея Тетюхина.
Тетюхин
в августе объявил об уходе из сборной России. 41-летний волейболист десять раз
становился чемпионом России. Старший сын Тетюхина Иван играет на позиции либеро
за «Технолог-Белогорье» в высшей лиге Б.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически