Сергей Тетюхин: Готов продолжить карьеру, если сын через год будет играть за «Белогорье»

Лидер «Белогорья» Сергей Тетюхин заявил, что, скорее всего, нынешний сезон станет последним в его карьере, но он может продолжить выступать, если ему представится шанс сыграть за белгородскую команду вместе с сыном.

«Надеюсь, что это мой последний сезон в карьере. Но если сын будет готов играть за «Белогорье» в следующем сезоне… То, может, в этом случае останусь», - приводит «Р-Спорт» слова Сергея Тетюхина.

Тетюхин в августе объявил об уходе из сборной России. 41-летний волейболист десять раз становился чемпионом России. Старший сын Тетюхина Иван играет на позиции либеро за «Технолог-Белогорье» в высшей лиге Б.