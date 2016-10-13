Алексей Вербов: «Зенит» вспомнил, каково играть при равной борьбе

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов считает, что волейболисты его клуба должны сделать верные выводы после игры чемпионата России с «Белогорьем», в которой соперник напомнил им, каково это - играть в равной борьбе.

«Мы немного расстроились после матча, когда оценивали свою игру в первых двух партиях. Почему-то нервничали больше, чем обычно, часто ошибались. Но это очень хорошо перед чемпионатом мира, что «Белогорье» оказало такое сопротивление. Мы вспомнили, каково это играть при равной борьбе, при равном счете, при хорошем сопернике напротив. А на клубном чемпионате мира нас ждут гранды, там будут игры очко в очко, и нужно быть к этому готовыми. Сегодняшняя игра стала для нас небольшим уроком», - приводит «Р-Спорт» слова Вербова.

«Зенит» в матче чемпионата России обыграл «Белогорье» со счетом 3:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице суперлиги.