Веснина вошла в число номинантов на премию «Возвращение года» WTA

Российская теннисистка Елена Веснина вошла в число претенденток на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает официальный сайт организации.

Веснина закончила предыдущий сезон на 111-м месте в рейтинге WTA, однако в этом сезоне значительно прибавила, поднявшись на 19-ю строчку. На Уимблдоне Веснина дошла до полуфинала, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема в карьере. Кроме того, 30-летняя теннисистка успешно выступает в парном разряде: в дуэте с соотечественницей Екатериной Макаровой они стали олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро и квалифицировались на итоговый турнир WTA в Сингапуре.

Помимо Весниной на награду претендуют словачка Доминика Цибулкова, американки Ваня Кинг и Шелби Роджерс, латвийка Анастасия Севастова.

Обладательница награды будет объявлена 21 октября по результатам опроса среди СМИ и голосования болельщиков на сайте WTA. В прошлом году награду получила американка Винус Уильямс, а в 2013-м - россиянка Алиса Клейбанова.