Веснина вошла в число номинантов на премию «Возвращение года» WTA
Российская
теннисистка Елена Веснина вошла в число претенденток на премию
«Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает
официальный сайт организации.
Веснина
закончила предыдущий сезон на 111-м месте в рейтинге WTA, однако в этом сезоне
значительно прибавила, поднявшись на 19-ю строчку. На Уимблдоне Веснина дошла
до полуфинала, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого
шлема в карьере. Кроме того, 30-летняя теннисистка успешно выступает в парном
разряде: в дуэте с соотечественницей Екатериной Макаровой они стали
олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро и квалифицировались на итоговый турнир
WTA в Сингапуре.
Помимо
Весниной на награду претендуют словачка Доминика Цибулкова, американки Ваня
Кинг и Шелби Роджерс, латвийка Анастасия Севастова.
Обладательница
награды будет объявлена 21 октября по результатам опроса среди СМИ и
голосования болельщиков на сайте WTA. В прошлом году награду получила
американка Винус Уильямс, а в 2013-м - россиянка Алиса Клейбанова.