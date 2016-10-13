«Реал» предложит Роналду новый контракт с зарплатой 23 млн евро в год
Мадридский
«Реал» предложит португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт с
зарплатой 23 миллиона евро в год, сообщает на своем сайте испанский телеканал
Cuatro.
По
сообщению источника, руководство мадридского клуба предлагает Криштиану Роналду
улучшенный контракт до 2021 года. Официально о сделку будет объявлено через
две-три недели.
Напомним,
что Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. Трансфер
португальца обошелся испанскому клубу в 94 миллиона евро. Действующий контракт
Роналду с «Реалом» заканчивается летом 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что
португальский нападающий и руководство клуба осенью проведут переговоры о
продлении соглашения.
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