«Реал» предложит Роналду новый контракт с зарплатой 23 млн евро в год

Мадридский «Реал» предложит португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт с зарплатой 23 миллиона евро в год, сообщает на своем сайте испанский телеканал Cuatro.

По сообщению источника, руководство мадридского клуба предлагает Криштиану Роналду улучшенный контракт до 2021 года. Официально о сделку будет объявлено через две-три недели.

Напомним, что Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. Трансфер португальца обошелся испанскому клубу в 94 миллиона евро. Действующий контракт Роналду с «Реалом» заканчивается летом 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что португальский нападающий и руководство клуба осенью проведут переговоры о продлении соглашения.