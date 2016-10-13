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«Реал» предложит Роналду новый контракт с зарплатой 23 млн евро в год

Андрей Петухов
Источник:  CuatroКомментарии

Мадридский «Реал» предложит португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт с зарплатой 23 миллиона евро в год, сообщает на своем сайте испанский телеканал Cuatro.

По сообщению источника, руководство мадридского клуба предлагает Криштиану Роналду улучшенный контракт до 2021 года. Официально о сделку будет объявлено через две-три недели.

Напомним, что Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года. Трансфер португальца обошелся испанскому клубу в 94 миллиона евро. Действующий контракт Роналду с «Реалом» заканчивается летом 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что португальский нападающий и руководство клуба осенью проведут переговоры о продлении соглашения.

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