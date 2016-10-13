Душко Иванович: Уже на старте Кубка Европы «Химкам» достался сильный соперник

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы отдал должное силе соперника.

«Матч получился очень тяжелым. Это старт Кубка Европы, и уже в первой игре нам достался серьезный соперник. «Летувос Ритас» – сильная команда, которая здорово играет. Сегодня очень важно было победить. Мы допустили много ошибок, но в каждом моменте проявили терпение, как в защите, так и в нападении, что и помогло нам выиграть. Моральный настрой явился главной составляющей победы. Первый матч за «Химки» провел Пуллен и показал очень хорошую игру. Когда он только вышел на площадку, то был возбужденным, его переполняло желание быстро решить судьбу матча, но во второй половине он себя действительно здорово проявил. Это именно то, чего мы от него требуем. Уверен, с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

В среду «Химки» победили «Летувос Ритас» со счетом 76:71 в домашнем матче первого группового этапа Кубка Европы.