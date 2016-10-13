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«Реал» уверенно обыграл «Олимпиакос» на старте Евролиги

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты мадридского «Реала» в родных стенах уверенно обыграли греческий «Олимпиакос» в стартовом матче нового розыгрыша Евролиги.

Встреча регулярного чемпионата, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 83:65. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Льюль, в активе которого 22 очка и 4 передачи. У греческой команды 14 очков набрал Мэтт Лойески.

В следующем матче «Реал» 20 октября сыграет на выезде с «Маккаби» из Тель-Авива, а «Олимпиакос» в этот же день примет турецкий «Анадолу Эфес».

Московский ЦСКА, действующий победитель Евролиги, начнет защиту титула 13 октября в выездном матче с турецким «Галатасараем».

Матч

Реал - Олимпиакос - 83:65

Место и дата

12 октября 22:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция

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