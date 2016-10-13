«Реал» уверенно обыграл «Олимпиакос» на старте Евролиги
Баскетболисты
мадридского «Реала» в родных стенах уверенно обыграли греческий «Олимпиакос» в
стартовом матче нового розыгрыша Евролиги.
Встреча
регулярного чемпионата, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась победой
хозяев со счетом 83:65. Самым результативным в составе победителей стал Серхио
Льюль, в активе которого 22 очка и 4 передачи. У греческой команды 14 очков
набрал Мэтт Лойески.
В
следующем матче «Реал» 20 октября сыграет на выезде с «Маккаби» из Тель-Авива,
а «Олимпиакос» в этот же день примет турецкий «Анадолу Эфес».
Московский ЦСКА, действующий победитель Евролиги, начнет защиту титула 13 октября в выездном матче с турецким «Галатасараем».
Матч
Реал - Олимпиакос - 83:65
Место и дата
12 октября 22:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически