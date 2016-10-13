Андрей Кириленко: Пока обсуждалась лишь идея проведения в России женского Евробаскета-2019
Президент
Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что на данном
этапе с министерством спорта обсуждалась только идея проведения в России
женского чемпионата Европы в 2019 году.
«Тему
проведения в России крупного баскетбольного турнира мы уже обсуждали с
заместителем министра Павлом Колобковым. В целом инициативу поддерживают и
министерство спорта, и РФБ. Однако еще необходимо подтверждение регионов,
которые хотели бы принять либо турнир целиком, либо какой-то из его этапов. На
данном этапе обсуждалось только проведение женского чемпионата Европы 2019
года. Это очень важный турнир, так как он является отборочным на
Олимпиаду-2020», - приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.
Министр
спорта РФ Виталий Мутко в среду заявил, что Россия будет претендовать на
проведение крупных международных турниров по баскетболу и волейболу в период с
2022 по 2024 годы.